Kim jest Weronika Jezierska? Uroda Polki jest niespotykana!

Polski świat sztuk walki to nie tylko sport i emocje, ale także fenomenalna oprawa walk, przy której pracuje sztab osób. Przez lata do obsługi takich wydarzeń dołączyły ring girls - Dziewczyny z ringu, które wchodzą na ring między rundami sportów walki, niosąc znak wskazujący numer nadchodzącej rundy.

Dziewczyny z ringu często widuje się w boksie, kickboxingu i mieszanych sztukach walki. Pomagają także dekorować zwycięzców po walce.

Zawód ten stał się niezwykle popularny wśród młodych i pięknych kobiet, które chętnie prezentują się na takich galach. Wśród nich znalazła się Weronika Jezierska.

Reklama

Obecnie 25-letnia modelka ze Szczecina zaczynała jako cheerleaderka drużyny koszykówki The King Wilki Morskie Szczecin, ale ze względu na studia przeniosła się do Warszawy. To właśnie tam zaczęła się jej prawdziwa kariera, gdy w 2018 roku zdobyła tytuł Ring Girl Roku.

To przyniosło jej niemałą popularność, którą wykorzystuje do dziś. Obecnie w mediach społecznościowych gwiazdkę obserwuje 189 tysięcy internautów, a to właśnie tam Weronika Jezierska pokazuje liczne zdjęcia z sesji fotograficznych i kulisy swojej pracy.

Jej uroda zachwyca wciąż, a niektóre zdjęcia przywołują na myśl samą Angelinę Jolie!

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz także:

Kasia Cichopek zalicza wpadkę w "PNŚ"? Goście przyszli z pomocą!

Kasia Cichopek pokazuje pupę na nowy rok! Fani podzieleni...