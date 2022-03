Agnieszka Pilaszewska: ta rola okazała się sukcesem!

Agnieszka Pilaszewska zdobyła popularność dzięki roli Aliny Krawczyk w serialu "Miodowe lata". Żona jednego z głównych bohaterów - Karola Krawczyka, w którego wcielał się Cezary Żak - była ulubienicą widzów. Fani serialu komediowego kochali postać, którą stworzyła Pilaszewska za jej humor, dystans i wdzięk.

Niestety, po kilku sezonach aktorka postanowiła zakończyć przygodę z serialem. Pilaszewską na ekranie zastąpiła Katarzyna Żak. Aktorka nigdy nie powtórzyła sukcesu poprzedniczki.

Do dziś nie wiadomo, dlaczego Agnieszka Pilaszewska postanowiła odejść z obsady serialu, gdy ten był u szczytu popularności. Niektóre plotki głoszą, że aktorka chciała skupić się na teatrze. Pilaszewska po zakończeniu przygody z "Miodowymi latami" związana była z Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Od 2005 roku aktorkę można oglądać na scenie warszawskiego Teatru Współczesnego.

Zdjęcie W "Miodowych latach" Agnieszka Pilaszewska grała razem z Dorotą Chotecką / Mikulski / AKPA

Pilaszewska nie zrezygnowała jednak całkowicie z komercyjnych przedsięwzięć. Aktorka zagrała w takich serialach jak "Barwy szczęścia" czy "Na dobre i na złe". Mimo że jej kolejne role również spotkały się z sympatią widzów, żadna z nich nie powtórzyła sukcesu Alinki z "Miodowych lat".

Co słychać u Agnieszki Pilaszewskiej? Tak aktorka wygląda dziś

Obecnie Agnieszka Pilaszewska znacznie rzadziej bierze udział w produkcjach filmowych i serialowych. Skupiła się bowiem na swojej drugiej pasji - scenografii. Pilaszewska jest autorką scenariusza do serialu TVN "Przepis na życie" i filmu "To musi być miłość". Współtworzyła również scenariusz do serialu AXN "Ultraviolet".

Instagram Post

Agnieszka Pilaszewska ma stały kontakt z fanami - jest aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Aktorka z zaangażowaniem prowadzi profil na Instagramie - Pilaszewską obserwuje ponad 16 tys. użytkowników.

Aktorka wcielała się w rolę Alinki Krawczyk już ponad dwie dekady temu! Od tego czasu nie zmieniła się jednak znacząco. Nadal wygląda niezwykle promiennie!

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***



