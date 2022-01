Zyskały sławę w młodym wieku. Co teraz robią Mary-Kate i Ashley Olsen?

W wieku dziewięciu lat zostały milionerkami. Jak zaczęła się ich kariera?

Mary-Kate i Ashley Olsen wzięły udział w pierwszym projekcie, gdy miały zaledwie trzy miesiące. Bliźniaczki zagrały wówczas w reklamie telewizyjnej. Ich występ był bardzo udany, więc rodzice sióstr od razu zostali zasypani kolejnymi, intratnymi propozycjami.

Bliźniaczki w wieku dziewięciu miesięcy, po raz pierwszy pojawiły się na planie serialu "Pełna chata". To między innymi tej produkcji zawdzięczają rozpoznawalność. Mary-Kate i Ashley grały na zmianę rolę małej Michelle Tanner, najmłodszej córki głównego bohatera. Serial emitowany był przez osiem lat. W tym czasie siostry Olsen stały się ulubienicami Ameryki.

Kariery Mary-Kate i Ashley Olsen stopniowo nabierały rozpędu. W wieku dziewięciu lat bliźniaczki założyły firmę produkującą filmy "Dualstar" i stały się młodymi milionerkami. Świat stał przed nimi otworem, jednak one przestały przyjmować kolejne propozycje filmowe.

Nagły zwrot akcji: Bliźniaczki Olsen zniknęły z ekranów

Po kilkudziesięciu produkcjach siostry zdecydowały, że chcą przerwać karierą aktorską. Dziewczynki ostatni raz wystąpiły wspólnie przed kamerą, gdy miały osiemnaście lat. Zniknięcie blondwłosych bliźniaczek było ciosem dla ich wiernych fanów. Mary-Kate i Ashley Olsen całkowicie odcięły się od show-biznesu.

Siostry przez wiele lat konsekwentnie unikały medialnego rozgłosu. Praca na planach filmowych w młodym wieku dała im się we znaki. Dziennikarze, mimo niechęci zainteresowanych, próbowali dowiedzieć się, co dzieje się z ulubienicami Ameryki. W prasie pojawiły się informacje, jakoby jedna z sióstr - Mary-Kate - w czasie studiów nadużywała narkotyków i prowadziła imprezowy tryb życia. Do dziś nie wiadomo, czy informacje były prawdziwe. Mary-Kate przyznała jednak, że przez długi czas cierpiała na anoreksję.

Mary-Kate i Ashley Olsen: Co u nich słychać?

Czym bliźniaczki zajmują się dziś? W 2006 roku Mary-Kate i Ashley Olsen założyły wspólnie markę odzieżową. Minimalistyczne projekty "Olsenek" na początku nie zrobiły furory. Firma potrzebowała kilku lat na rozwój. Dziś brand bliźniaczek cieszy się dużą popularnością i jest chętnie wybierany przez największe gwiazdy.

Bliźniaczki Olsen pilnie strzegą swojego życia prywatnego. Mary-Kate Olsen w 2015 roku poślubiła o 17 lat starszego Oliviera Sarkozy’ego - przyrodniego brata byłego prezydenta Francji. Związek nie przetrwał jednak próby czasu.

