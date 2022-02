20 lat temu wszyscy o nim mówili. Jak potoczyła się kariera Szymona Wydry?

Szymon Wydra zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu muzycznego "Idol" (2002 rok). Wydra dotarł do finału zmagań i zajął zaszczytne trzecie miejsce. Mimo że nie wygrał talent show, jego kariera muzyczna szybko nabrała tempa. Muzyk koncertował wraz z zespołem Carpe Diem. Największymi przebojami grupy stały się utwory: "Życie jak poemat", "Gdzie jesteś dziś", "Do nieba nie chodzę" czy "Jak ja jej to powiem".

Szymon Wydra w przeszłości często pojawiał się jako gość w programach muzycznych. W ostatnich latach znacznie rzadziej widzimy go na ekranie. Nie oznacza to, że Wydra zaprzestał działań muzycznych. Nadal należy do zespołu Carpe Diem.

Od czasu udziału Szymona Wydry w programie "Idol" minęło 20 lat. Muzyk przez ten czas znacznie się zmienił. Niegdyś kojarzony był z długimi, bujnymi, czarnymi włosami i zarostem. Szymon Wydra wkrótce będzie obchodził 45 urodziny. Jak prezentuje się dziś?

Szymon Wydra: Tak wygląda dziś

Szymon Wydra jest mężem i ojcem dwójki dzieci. Muzyk jest dumny ze swoich pociech i chętnie chwali się ich osiągnięciami. W 2020 podczas rozmowy z prowadzącymi "Dzień dobry TVN" przyznał, że jego córka Simona jest niezwykle elokwentną osobą. Nastolatka pilnie się uczy, by w przyszłości dostać się do wymarzonej szkoły.

Syn Szymona Wydry ma obecnie sześć lat. Ryszard dopiero rozpoczyna edukację.

Szymon Wydra już jakiś czas temu pozbył się długich włosów, które stanowiły jego znak rozpoznawczy. Muzyk mimo upływu czasu pozostaje wierny swojemu stylowi. Nadal gustuje w rockowej odzieży.

Szymon Wydra w rozmowach z mediami zaznacza, że nie żałuje tego, jak potoczyła się jego kariera. Muzyk z sentymentem patrzy w przeszłość.

Nigdy nie żałowałem żadnego swojego życiowego kroku, bo gdybym miał żal do siebie za jakąś część swojej przeszłości to znaczy, że nie miałbym szacunku do tamtego Szymona Wydry. Uważam, że udział w programie "Idol" czy "Szansa na sukces" był bardzo pozytywnym okresem w moim życiu i decyzja, by tam wystąpić była słuszna tłumaczył Szymon Wydra w rozmowie z portalem Netfan.

