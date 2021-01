​Wizażystka Seleny Gomez podpowiada, jak wykonać makijaż inspirowany jej najnowszym teledyskiem

Światło dzienne ujrzał właśnie nowy klip Seleny Gomez. W teledysku do piosenki "De Una Vez" możemy podziwiać gwiazdę w wiosennej, kwiecistej kreacji oraz subtelnym makijażu. Wizażystka artystki podzieliła się wskazówkami na temat tego, jak ów makijaż wykonać samodzielnie w domowym zaciszu.

Zdjęcie Selena coraz częściej stawia na delikatny, naturalny makijaż /Rare Beauty / BEEM/Beem/East News /East News

Selena Gomez postanowiła wrócić do swoich latynoskich korzeni - słynna piosenkarka wypuściła właśnie najnowszy singiel, w którym po niespełna dziesięcioletniej przerwie znów śpiewa po hiszpańsku. Piosenka "De Una Vez" to, jak zaznacza sama Gomez, metafora jej drogi do wewnętrznego uzdrowienia i kreatywnego rozwoju. W teledysku do utworu możemy podziwiać artystkę w niezwykle świeżym, wiosennym wydaniu.

Gomez ma na sobie różową kwiecistą sukienkę z bufiastymi rękawami pochodzącą z kolekcji domu mody Rodarte, a jej włosy udekorowano pasującymi do kreacji ozdobami z kwiatów. "Inspiracją była Frida Kahlo. Chcieliśmy stworzyć podobny look i bawić się kwiatowym motywem tak, jak ona to robiła, nadając mu jednak nowoczesny charakter. Kwiaty to symbol odnowy" - wyjaśniła w rozmowie z amerykańskim magazynem "Vogue" reżyserka teledysku Tania Verduzco.