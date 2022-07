Yazmin Oukhellou miała wypadek samochodowy. Zginął partner gwiazdy

Gwiazdy

Yazmin Oukhellou jak donoszą zagraniczne media jest „stabilna i powraca do zdrowia w szpitalu po operacji” po wypadku samochodowym, w którym została poważnie ranna, a jej chłopak Jake McLean nie żyje. Tragiczne wieści o tych wydarzeniach wstrząsnęły fanami gwiazdy "The Only Way Is Essex".

Zdjęcie Yazmin Oukhellou została poważnie ranna wypadku samochodowym, w którym śmierć poniósł jej chłopak / NIGHTVISION / BACKGRID / Agencja FORUM