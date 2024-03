Żakiet w stylu Małgorzaty Sochy to perełka na wiosnę. Kobiecy i supermodny

Marynarka to kluczowy element damskiej garderoby. O tym wie doskonale Małgorzata Socha. Aktorka zaprosiła do swojej szafy jeden z wiosennych hitów, stawiając na ten model, który wraz z nadejściem nieco cieplejszych dni będzie święcił prawdziwe triumfy. Łączy elegancję i nieco luzu, jest kobiecy, a do tego również supermodny. To prawdziwa wiosenna perełka.