Eurowizja 2022. Kim jest zespół Unmute?

Zespół Unmute jest złożony z samych osób głuchych. Grupę tworzą cztery artystki i jeden artysta: Zuzanna Szymańska, Magdalena Wdowiarz, Julia Kramek, Alina Jagodzińska oraz Jakub Stanisławczyk.

Gdyby zespół został wybrany na polsikego reprezentanta, byłby to historyczny występ, bowiem jeszcze nigdy na Eurowizji nie wystąpiła osoba głucha.

Muzycy zgłosili do polskich preselekcji do Eurowizji 2022 swoją debiutancką piosenkę zatytułowaną "Głośniej niż decybele". Utwór powstał w ramach kampanii społecznej Polskiego Związku Głuchych z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych i Tygodnia Głuchych.

Eurowizja 2022. Czy osoby głuche mają szansę reprezentować Polskę?

Mimo że proces wyboru polskiego reprezentanta na Eurowizję 2022 jeszcze się nie rozpoczął, to już przed oficjalnym zakończeniem przyjmowania zgłoszeń, który minął 20 listopada, pojawiły się pogłoski, że TVP wybrało kandydatkę.



Ma nią być Daria Marcinkowska, która brała udział w 10. edycji programu The Voice of Poland. Wokalistka odpadła na etapie bitew, natomiast w tym roku wydała dwie piosenki, które stały się hitami - "Love blind" oraz "Paranoia".



Eurowizja 2022. Jak zostanie wybrany polski reprezentant?

Telewizja Polska ma podać wybranego reprezentanta na Eurowizję 2022 do 2 stycznia. Jego wybór jest jednak nie do końca jasny, proces preselekcji będzie tajny i zamknięty.



Dodatkowo, w regulaminie znalazł się tak tajemniczy punkt jak: "Telewizja Polska S.A. może unieważnić wyniki Krajowych Eliminacji bez podania przyczyny".



Eurowizja 2022. Kto będzie następcą Rafała Brzozowskiego?

Michał Szpak, który w 2016 roku zajął 8. miejsce na Eurowizji, jedno z najlepszych w historii Polski, popiera pomysł występu w konkursie osób głuchych:



Od kilku lat reprezentujemy bardzo starodawny sposób realizacji performance. Ten zespół i współczesne kreatywne show? Wierzę, że to może podbić całą Europę

Przypomnijmy, w zeszłym roku TVP wysłało na Eurowizję 2021 Rafała Brzozowskiego, który z piosenką "The Ride" zajął 14. miejsce w swoim półfinale. Konkurs wygrał włoski zespół Maneskin, który aktualnie podbija listy przebojów na całym świecie.



