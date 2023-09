Ewa Wachowicz wzięła ślub

Ewa Wachowicz wyszła za mąż. Kilka godzin temu pochwaliła się tą wiadomością na swoim profilu w serwisie Instagram. Przy okazji w jej mediach społecznościowych mogliśmy pierwszy raz zobaczyć dziennikarkę z ukochanym mężczyzną. Była Miss Polonia wyglądała zachwycająco w swojej sukni ślubnej. Ewa Wachowicz zdecydowała się na model typu syrena z rozłożystym długim trenem i odsłoniętymi ramionami. Dziennikarka i prezenterka zdecydowała się na naturalny makijaż, rozpuszczone włosy z delikatnymi falami. Oszczędna była także w kwestii dodatków - zrezygnowała z biżuterii na szyję.

Ślub Ewy Wachowicz odbył się w Krakowie. Para złożyła przysięgę w kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła na ulicy Grodzkiej.



Kim jest mąż Ewy Wachowicz?

Ewa Wachowicz stanęła na ślubnym kobiercu po raz drugi. Jej poprzednie małżeństwo z Przemysławem Osuchowskim nie przetrwało. Od kilku lat dziennikarka spotykała się ze Sławomirem Sulima Kowalewskim, któremu w sobotę złożyła przysięgę. Kim jest mąż Ewa Wachowicz?

Sławomir Sulima Kowalewski jest dziennikarzem radiowym i miłośnikiem muzyki. Próbował swoich siły w zespole rockowym, z którym wystąpił na festiwalu w Jarocinie. W 2016 roku wystąpił w programie “Must be the Music" na Polsacie. Na co dzień mąż Ewy Wachowicz pracuje jako dziennikarz radiowy. W latach 2003 - 2012 prowadził audycję “Byle do piątku" w RMF FM, związany był też z Radiem Kraków. Więcej na temat życia prywatnego Ewy Wachowicz, jej poprzedniego i obecnego męża pisaliśmy w styczniu w artykule “ Ewa Wachowicz i Sławomir Kowalewski. Kim jest partner dziennikarki? ", gdzie opisujemy także, co połączyło, tych dwoje ludzi.