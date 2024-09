Lady Gaga i jej narzeczony na festiwalu filmowym w Wenecji

Lady Gaga, znana z ekscentrycznego stylu i wyjątkowego talentu, po raz kolejny przyciągnęła uwagę mediów. Tym razem nie chodziło jednak o jej niezwykłe kreacje. Wraz z narzeczonym, Michaelem Polanskym, pojawiła się na festiwalu filmowym w Wenecji z okazji premiery filmu "Joker: Folie à Deux" i zaprezentowała nie tylko swoje eleganckie stylizacje, lecz także imponujący pierścionek zaręczynowy.

Para była jedną z najbardziej oczekiwanych na festiwalu, a ich wejście na czerwony dywan wywołało prawdziwą sensację. Lady Gaga, ubrana w klasyczną, czarną suknię w białe grochy, błyszczała nie tylko dzięki kreacji, lecz przede wszystkim dzięki złotemu pierścionkowi, który zdobił jej dłoń. Michael Polansky, w idealnie skrojonym garniturze, towarzyszył jej z uśmiechem, pokazując, że ich związek kwitnie.

Festiwal w Wenecji i miłość na czerwonym dywanie

Festiwal filmowy w Wenecji to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie kina, które co roku przyciąga największe gwiazdy. Obecność Lady Gagi i jej narzeczonego była jednym z najbardziej komentowanych momentów festiwalu. To wyjątkowe wydarzenie stanowiło doskonałą okazję dla pary, by pokazać się razem publicznie i udowodnić, że ich związek jest silny jak nigdy dotąd. Lady Gaga, znana z tego, że często stroni od dzielenia się swoim życiem prywatnym, tym razem z dumą prezentowała się u boku Polansky’ego, co z pewnością wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie mediów.

To, co jednak najbardziej przyciągnęło uwagę, to blask złotego pierścionka zaręczynowego, którego nie dało się nie zauważyć na palcu artystki. Tym samym Lady Gaga potwierdziła, że ona Michael Polansky są narzeczeństwem.

Historia związku Lady Gagi i Michaela Polansky’ego

Lady Gaga i Michael Polansky poznali się na początku 2020 roku, a ich pierwsze publiczne zdjęcie zostało opublikowane się kilka tygodni później. Ich związek rozwijał się dynamicznie, mimo że początkowo para starała się trzymać romans z dala od mediów. W końcu jednak pokazali się razem publicznie na urodzinach Lady Gagi, które miały miejsce w lutym 2020 roku.

Zaręczyny miały miejsce w tajemnicy. Zgodnie z doniesieniami, Michael oświadczył się Lady Gadze podczas romantycznej podróży do Europy. Nie były to jednak potwierdzone informacje aż do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, gdy piosenkarka, przedstawiając Michaela premierowi Francji Gabrielowi Attalowi, nazwała go swoim narzeczonym.

