Żona Dawida Kubackiego wyszła ze szpitala. Skoczek mówi o cudzie

Gwiazdy

To były długie i prawdopodobnie najtrudniejsze jak dotąd dni dla rodziny Kubackich, ale wszystko wskazuje na to, że ta historia zakończy się szczęśliwie. Mowa oczywiście o poważnych problemach zdrowotnych żony polskiego skoczka Dawida Kubackiego, która pod koniec marca trafiła do szpitala. Pani Marta niedawno została wypisana do domu, a sportowiec w rozmowie z reporterką „Wydarzeń” Polsatu mówi o „cudzie dokonanym rękami lekarzy”.

Zdjęcie Marta Kubacka, żona skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego po kilkudziesięciu dniach hospitalizacji wreszcie wróciła do domu / Lukasz Gagulski / East News