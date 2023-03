Hołowczyc skomentował decyzję Kubackiego i rozwścieczył internautów. "Straciłam szacunek"

Kilka dni temu skoczek narciarski Dawid Kubacki zrezygnował ze startów w zawodach do końca sezonu, by jak najszybciej wrócić do Polski i być jak najbliżej żony Marty, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Do decyzji Kubackiego odniósł się były kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc, a jego słowa nie spodobały się wielu internautom.

Zdjęcie Krzysztof Hołowczyc odniósł się do decyzji Dawida Kubackiego o wycofaniu się z zawodów i rozwścieczył internautów / Jarosław Antoniak / MWMedia