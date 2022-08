Wakacje to piękny czas. Tak sobie dziś myślę (bo dziś słyszę swoje myśli), że to jednak nie tylko miesiące wolne od szkoły , przedszkola , urlop, słońce, ale zdecydowanie stan umysłu. Czasem mam wolne, ale jestem tak spięta, że nie jestem wstanie odpocząć, a w sumie nic się nie dzieje. (pozornie) Jednak jak jestem spięta to coś się dzieje, ale jeszcze tego nie jestem wstanie odkryć . Moment gdy już wiem, o co mi chodzi to już jestem spokojniejsza. Zatem życzę Nam wszystkim byśmy zawsze wiedzieli o co nam chodzi i czego potrzebujemy. Słuchajmy siebie choć czasem to trudne

zaznaczyła.