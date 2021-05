GWIAZDY |

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku niedługo po tym, jak wyszedł ze szpitala. Jego odejście było niezwykłym ciosem dla fanów i całej rodziny piosenkarza. Trudno było powstrzymać łzy, patrząc na załamaną żonę gwiazdora podczas ostatniego pożegnania. Trzy tygodnie po pogrzebie grób wokalisty tonie w zniczach, a miejsce pochówku artysty jest tłumnie odwiedzane przez miłośników jego twórczości.

1 / 5

Krzysztof Krawczyk 23 marca 2020 roku trafił do szpitala w związku z zachorowaniem na COVID-19. Wszyscy fani piosenkarza trzymali kciuki za jego powrót do zdrowia i wszystko wskazywało na to, że udało się pokonać chorobę.