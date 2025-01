Karta 7 Denarów.

W życiu prywatnym zyskasz dziś sposobność, by przemyśleć, czy kroczysz właściwą drogą. Los podsyła nam od czasu do czasu pokusy, a my testujemy na nich siłę swoich uczuć, wierność zasadom, a także… wynajdujemy słabe punkty w ciele lub w świadomości. W finansach czyjeś powodzenie może Cię zmotywować do większego starania o własny dobrobyt. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z kręgosłupem.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska