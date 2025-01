Dodaj do kawy - zastrzyk energii i moc składników odżywczych

Kawa es alpukat wywodzi się z Indonezji. Nazwa to połączenie słów "kawa", które oczywiście oznacza kawę, "es" - lód i "alpukat" - awokado. To deserowy napój, który łączy kremową konsystencję awokado z intensywnym smakiem kawy, często dosładzany mlekiem skondensowanym lub syropem i podawany z lodem. W Indonezji to orzeźwiający przysmak w ciepłym klimacie. Es alpukat daje ogromny zastrzyk energii, dostarczając przy tym wielu cennych składników odżywczych.