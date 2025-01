Krety to zmora każdego ogrodnika , tym bardziej że te gryzonie jednej nocy potrafią uformować nawet trzydzieści kopców . Pozostawione na powierzchni kopce spełniają dla kreta bardzo ważną funkcję - mianowicie służą im za kanały wentylacyjne . Problem w tym, że ofiarami kreciej działalności z reguły padają wielbiciele i właściciele działek i ogrodów .

Kret potrafi zniweczyć ciężką pracę ogrodnika nie tylko z uwagi na tworzenie kopczyków, ale i przyczyniając się do obumierania roślin, poprzez niszczenie ich korzeni w trakcie poszukiwania pożywienia.

Kret doskonale czuje się w glebie wilgotnej i próchniczej , szerokim łukiem unikając miejsc suchych i kamienistych. Skoro miłośnicy ogrodów skrupulatnie podlewają swoje rośliny, zapewniając im próchnicze podłoże do lepszego kwitnienia, tworzą dla kreta zachętę do penetrowania gleby pod ogrodem .

Krety zimują w swoich korytarzach wyrytych na głębokości ok. 50-60 cm poniżej poziomu zamarzania gleby. Doba kreta dzieli się na trzy, ośmiogodzinne cykle, podczas których wędruje swoimi podziemnymi labiryntami, szukając pożywienia, a cztery godziny przeznacza na sen .

Z nieproszonymi gośćmi w naszym ogrodzie lub na działce, czyli kretami, możemy walczyć na różne sposoby. Batalię z gryzoniami warto zacząć od posadzenia roślin , które z uwagi na wydzielany zapach zniechęcą krety do odwiedzania naszej zielonej oazy .

W tym przypadku doskonale sprawdzą się c zosnek pospolity, ozdobny lub niedźwiedzi . W ogrodzie warto również zasadzić miętę, narcyzy i aksamitki .

Kolejna metoda na pozbycie się kretów polega na rozgnieceniu kilku ząbków czosnku i wykorzystanie ich jako bazy do zrobienia specjalnej mikstury. W tym celu w garnku powinniśmy zagotować litr wody i dodać posiekany czosnek. Całość gotujemy przez ok. 10 minut. Następnie do garnka wlewamy dwie łyżki oleju rycynowego i mieszamy.