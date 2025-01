Najbardziej preferuje wody czyste, z umiarkowanym prądem i dobrze rozwiniętą roślinnością, którą może się żywić. Okoń jest również obecny w zalewach i przybrzeżnych wodach Bałtyku, co czyni go rybą o dużej zdolności adaptacyjnej.

Mięso okonia jest chude, a więc także lekkostrawne, co sprawia, że mogą je spożywać także osoby z wrażliwym układem pokarmowym. Dodatkowo niski poziom metali ciężkich w mięsie okonia, wynikający z jego krótkiego łańcucha pokarmowego, czyni go jednym z bezpieczniejszych gatunków ryb.

Okoń to nie tylko chude mięso. Co zawiera ta ryba?

Okoń to prawdziwa skarbnica wartości odżywczych. Mięso tej ryby jest delikatne, białe i niskokaloryczne, ale to nie koniec jego zalet. Okoń jest doskonałym źródłem białka. Ponad 18 g białka na 100 g ryby, to idealne źródło do budowy mięśni i regeneracji organizmu.