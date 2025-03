Karta As Mieczy.

Nasze doświadczenie nieuchronnie znika w przeszłości. Czasem to smutne - gdy mowa o radości i kochanych osobach - a czasem przynosi ulgę. Skoro wszystko mija, to także smutek! O przyszłości nie myślimy, bo przeraża nas nieznanym. Chyba że aktualnie cierpimy, wówczas wypatrujemy jej z nadzieją. W finansach trzeba odciąć się od przestarzałych rozwiązań. W zdrowiu uwaga na problemy z płucami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska