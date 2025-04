Jeśli odwiedzasz Trójmiasto po raz pierwszy, są miejsca, które po prostu musisz zobaczyć. W Gdańsku zacznij od Długiego Targu i Fontanny Neptuna - to serce miasta i jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc. Jeśli masz ochotę na nieco bardziej kameralny klimat, skręć w ulicę Mariacką, która zachwyca pięknymi kamienicami i butikami z bursztynem. Warto też wspiąć się na wieżę Bazyliki Mariackiej - widok na Gdańsk jest wart wysiłku. Sopot to oczywiście Molo, a później obowiązkowo spacer brzegiem morza o zachodzie słońca.



Masz ochotę na coś innego? Odwiedź Operę Leśną - jeśli akurat nie ma koncertu, to i tak warto się tam wybrać, by zobaczyć tę niezwykłą scenę otoczoną lasem. Gdynia ma swój unikalny modernistyczny charakter, który najlepiej poczuć, spacerując po Skwerze Kościuszki i Bulwarze Nadmorskim. Jeśli lubisz morską historię, odwiedź Dar Pomorza - ten zabytkowy żaglowiec to prawdziwa perełka Gdyni. A co dla fanów militariów? Jedną z największych atrakcji Gdyni są pozostałości po 11. Baterii Artylerii Stałej, które zobaczyć możemy na żółtym szlaku Kępy Redłowskiej.