Picie wody do posiłku - zdrowe czy szkodliwe?

Czy picie wody do posiłku naprawdę rozcieńcza soki żołądkowe i spowalnia trawienie? A może to mit, który nie ma żadnego naukowego potwierdzenia?

Na Instagramie doktor dietetyki Paulina Ihnatowicz (@dr_paulaihnatowicz) oraz Olga Poniatowska (@towietrycholog) wspólnie rozwiały wszelkie wątpliwości na ten temat!

Dr Paulina Ihnatowicz to znana dietetyczka kliniczna, doktor dietetyki, autorka książek i ekspertka w dziedzinie zdrowego odżywiania. Olga Poniatowska to trycholog, która również zajmuje się edukacją na temat zdrowego stylu życia.

Obie regularnie publikują merytoryczne treści, pomagając swoim obserwatorom lepiej zadbać o zdrowie:

Czy można pić podczas posiłku?

Jak się okazuje, umiarkowane picie wody podczas posiłku jest bezpieczne i nie wpływa negatywnie na trawienie.

A kto szczególnie skorzysta na popijaniu niewielkich ilości wody podczas posiłku? Zdecydowanie osoby starsze. Często mają one problemy z przełykaniem, a woda może pomóc w przełykaniu i nawilżeniu pokarmu.

Jak tłumaczy dr Ihnatowicz, nauka nie potwierdza, że picie wody do posiłku wpływa negatywnie na trawienie:

Badania pokazują, że ten wpływ nie jest jednoznaczny, a raczej go nie ma jeżeli te ilości wody do posiłku są umiarkowane i jeżeli są to osoby zdrowe.

Ważniejsze jest dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu w ciągu dnia, a niekoniecznie podczas samego posiłku.

Komu picie podczas posiłku może jednak zaszkodzić?

Nie każdy jednak powinien pić wodę do posiłku. Jak podkreślają ekspertki, niektórzy powinni zachować ostrożność:

Osoby z refluksem czy z silnymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi rzeczywiście powinny unikać picia w trakcie posiłku albo pić bardzo małe ilości wody.

Schorzenia, przy których należy zachować ostrożność:

1. Refluks żołądkowo-przełykowy: nadmierne picie płynów podczas posiłku może nasilać objawy refluksu, takie jak zgaga i cofanie się treści żołądkowej. W takim przypadku zaleca się picie wody między posiłkami.



2. Zespół jelita drażliwego (IBS): u niektórych osób z IBS picie wody podczas posiłku może powodować dyskomfort i nasilać objawy, takie jak wzdęcia i bóle brzucha.



3. Niedokwasota żołądka: picie dużej ilości wody podczas posiłku może rozcieńczać soki żołądkowe, co utrudnia trawienie. W przypadku niedokwasoty zaleca się picie wody między posiłkami.

Komu picie wody podczas posiłku zdecydowanie pomoże?

Odchudzasz się? Wypij szklankę wody przed posiłkiem, a dzięki temu zjesz mniej! 123RF/PICSEL

Odchudzasz się i szukasz dodatkowych sposobów na zmniejszenie odczucia głodu? Picie wody przed posiłkiem może wspomóc twoje odchudzanie! W jaki sposób?

Woda wypita przed posiłkiem po prostu wypełnia żołądek, daje uczucie pełności i przyspiesza osiągnięcie uczucia sytości podczas posiłku. Koniec końców skutkuje to spożyciem mniejszej porcji jedzenia.

Oczywiście samo picie wody nie zastąpi zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, ale warto wykorzystywać nieszkodliwe, a bardzo pomocne sztuczki podczas redukcji nadmiernej masy ciała.

Jakich płynów nie powinniśmy pić podczas posiłku?

Nie pij kawy i czarnej herbaty do posiłku - w ten sposób ograniczasz wchłanianie żelaza i innych minerałów. ©123RF/PICSEL

Kawa i herbata to popularne napoje, ale ich spożywanie do posiłku może nie być najlepszym wyborem. A to wszystko przez obecne w nich związki o nazwie taniny.

Taniny obecne w kawie i herbacie nadają tym napojom charakterystyczny lekko cierpki smak. Niestety, mogą one tworzyć trudno przyswajalne kompleksy z minerałami takimi jak żelazo, cynk czy wapń. W efekcie organizm może wchłonąć mniej tych pierwiastków, co przy regularnym spożywaniu kawy lub herbaty do posiłku może prowadzić do niedoborów.

Wpływ ten może być szczególnie istotny dla osób zmagających się z anemią, kobiet w ciąży, wegan i wegetarian, którzy czerpią żelazo głównie z roślin - a to żelazo i tak jest trudno wchłanialne. Aby zminimalizować ryzyko niedoborów, warto unikać picia tych napojów bezpośrednio przed, w trakcie i tuż po jedzeniu.

Kawą i zieloną herbatą lepiej delektować się co najmniej godzinę po posiłku.

Nie warto pić do posiłku również wody gazowanej i słodzonych napojów gazowanych - powodują one wzdęcia, czkawkę i dostarczają dużych ilości cukru.

Co można pić poza wodą?

Do posiłku możesz wypić herbatę ziołową - rumianek, miętę, melisę lub owocową. Dorzuć do niej plasterek imbiru, a dodatkowo poprawisz trawienie. 123RF/PICSEL

Jeżeli nie smakuje ci zwykła woda bez dodatków, możesz dodać do niej sok z cytryny, świeżą miętę, melisę czy nawet rozmaryn.

Jeżeli jesteś przyzwyczajona do picia herbaty w trakcie posiłku, możesz zastąpić czarną i zieloną herbatę (w których jest najwięcej tanin) herbatką ziołową lub owocową. Doskonale sprawdzi się tutaj rumianek, mięta czy melisa. Możesz dodać do niej plasterki imbiru, kilka goździków, kardamon, co dodatkowo poprawi twoje trawienie.

Prawdziwe, naturalne soki owocowe 100 procent, mogą również stanowić dodatek do posiłku. Sok z czarnej porzeczki, róży, maliny, dzięki dużej zawartości witaminy C, dodatkowo pomaga w przyswajaniu żelaza. Naturalne kwasy zawarte w owocach także zwiększają wchłanianie żelaza. Wyżej wymienionych soków nie pijemy w dużych ilościach - wystarczy 50-100 ml, ponieważ są bardzo skoncentrowane.

Należy jednak pamiętać, że napoje owocowe, które są dostępne powszechnie w sklepach, w kartonach - np. sok pomarańczowy czy jabłkowy, często powstają z koncentratu i są bogate w cukry, dlatego należy spożywać je z umiarem. Lepiej zdecydować się na sok naturalnie wyciskany czy smoothie owocowo-warzywne, które spotkamy w sklepowych lodówkach.

Co zaleca doktor dietetyki?

Woda nie stanowi zagrożenia dla trawienia, jeśli pijesz ją w umiarkowanych ilościach. Dostosuj to do swoich potrzeb i samopoczucia. Picie dużych ilości wody do posiłku, zwłaszcza gazowanej, kawy, herbaty czy słodzonych gazowanych napojów nie będzie korzystne dla nikogo.

Jak podkreśla dr Ihnatowicz:

Wodę można pić i przed posiłkiem, i w trakcie posiłku, i po posiłku. Dostosuj te ilości do siebie. Jeżeli jesteś osobą zdrową, to o nic nie musisz się martwić.

