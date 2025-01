Karta 6 Buław.

W życiu osobistym może się okazać, że najcenniejsza nagroda to wcale nie jest to, o co toczy się obecnie najbardziej zażarta walka. Nie trać czasu na wyścig, w którym zaspokojona może być jedynie Twoja ambicja. Serce pragnie czegoś głębszego. Marzy o harmonii i spokoju. W finansach możesz stanąć do konkursu, wziąć udział w przetargu, rywalizować z wieloma. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na nogi.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska