Karta 9 Buław.

W relacjach prywatnych trudno będzie zawrzeć pokój, jeśli jesteś świeżo po ostrym konflikcie. Pozwól emocjom się trochę uspokoić. Jeśli to możliwe, porozumiewaj się poprzez emisariuszy, korzystaj z usług osób, które potrafią wypowiadać się w sposób stonowany i taktowny. W finansach konserwuj maszyny, odnawiaj ubrania, dbaj o to, co ma Ci służyć jeszcze długo. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na stawy.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska