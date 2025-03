Karta 5 Kielichów.

W relacjach osobistych nie rozpaczaj po tym, co minęło, ciesz się za to wszystkim, co zostało. Wciąż masz warunki, by budować świetlaną przyszłość. Życie zaplanowało dla Ciebie więcej niż jeden scenariusz. Żaden z nich nie jest gorszy ani lepszy od tego, który nie wypalił. W finansach podjęta próba może się nie powieść. Zbierz siły i za jakiś czas podnieś znów rękawicę. W zdrowiu uwaga na serce.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska