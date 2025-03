Stan przedcukrzycowy to etap, w którym poziom glukozy we krwi jest podwyższony, ale nie na tyle, aby zdiagnozować cukrzycę typu 2. Często przebiega bezobjawowo , co sprawia, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia.

W niektórych przypadkach stosuje się leki obniżające poziom glukozy. Jednak nie u wszystkich pacjentów te metody przynoszą oczekiwane rezultaty, co skłania naukowców do poszukiwania alternatywnych terapii.

Brokuły od dawna są cenione za swoje wartości odżywcze, bogactwo witamin (C, K, A), minerałów (wapń, magnez, potas) oraz błonnika wspomagającego trawienie. Jednak to sulforafan , silny przeciwutleniacz obecny w kiełkach brokułów, przyciąga uwagę badaczy z całego świata.

Co istotne, mikrobiom nie zmienił się po zakończeniu badania, co sugeruje, że odpowiedź na sulforafan może być uwarunkowana indywidualną florą bakteryjną.

Wyniki te mogą otworzyć drogę do tworzenia personalizowanych terapii , dostosowanych do indywidualnych cech pacjenta, takich jak mikrobiom czy poziom insulinooporności.

Wprowadzenie sulforafanu do codziennej diety może stać się istotnym elementem profilaktyki stanu przedcukrzycowego. Kiełki brokułów są łatwo dostępne, można dodawać je do sałatek, kanapek, koktajli czy zup. Na rynku dostępne są również suplementy z ekstraktem z brokułów , ale warto wybierać te o wysokiej standaryzacji.

Źródło: www.gu.se, Dwibedi Ch. i wsp. Effect of broccoli sprout extract and baseline gut microbiota on fasting blood glucose in prediabetes: a randomized, placebo-controlled trial. Nature Microbiology 2025