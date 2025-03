Po białą kiełbasę najczęściej sięgamy z okazji Wielkanocy, zatem to dobra okazja do jej przygotowania w zaciszu własnego domu. Jeśli posiadamy maszynkę do mielenia mięsa, bez problemu poradzimy sobie z tym przepisem.

Należy pamiętać, by sięgać po dobrej jakości mięso, a w tym przypadku powinnyśmy wykorzystać wieprzowinę i wołowinę. Najlepiej sprawdzi się łopatka lub szynka wieprzowa, karkówka wieprzowa lub boczek oraz wołowina używana zazwyczaj do gulaszu.

Mięsem należy wypełnić osłonki jelitowe, które kupimy w większości sklepów mięsnych. Odpowiedni aromat i smak osiągniemy dzięki idealnie dobranym ziołom i przyprawom.

Domowa, biała kiełbasa - składniki

1 kg łopatki lub szynki wieprzowej,

3,5 kg karkówki wieprzowej lub boczku,

1/2 kg wołowiny gulaszowej,

6 ząbków czosnku,

2 łyżki majeranku,

1 łyżka pieprzu,

20-22 g soli kamiennej lub morskiej na kg mięsa,

1/2 szklanki wody,

jelita wieprzowe lub jelita cienkie baranie.

Domowa, biała kiełbasa - przepis

Zaczynamy od zmielenia łopatki wieprzowej. Specjaliści od wyrobów mięsnych zalecają mielenie jej na sitku 10 mm. Jednak jeśli posiadamy wyłącznie jeden rodzaj sitka, nic nie szkodzi. Przepis na pewno się uda. Następnie mielimy karkówkę wieprzową (zalecane użycie sitka 6 mm) i wołowinę (sitko 3 mm).

Wszystkie rodzaj mięs dokładnie ze sobą mieszamy, dodajemy sól, przyprawy, czosnek przepuszczony przez praskę oraz zimną wodę, ponowie wszystko mieszamy. Masa powinna być lepka i jednolita.

Jelita powinniśmy namaczać w zimnej wodzie przez dwie godziny, następnie kilkukrotnie przelać przez nie letnią wodę, by pozbyć się nadmiaru soli. To również sprawi, że zrobią się bardziej elastyczne. Tak przygotowane jelita delikatnie osuszamy, by ich nie uszkodzić.

Na maszynkę do mielenia mięsa zakładamy końcówkę do nadziewania, następnie nakładamy na nią jelita i wypełniamy je mięsem. Kiełbaski powinny mieć ok. 12 cm. Końcówkę jelita zawiązujemy i napełniamy kolejne.

Tak przygotowane kiełbaski najlepiej rozwiesić w celu ich osuszenia. Proces osuszania powinien trwać dobę i należy to robić w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.

