Co przyniesie wtorek, 25 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy .

W relacjach prywatnych bezwzględna szczerość nie zawsze popłaca. Jeśli chcesz kogoś do siebie przekonać, musisz zyskać biegłość w sztuce uwodzenia. Czułe słówka, słodkie obietnice, gorące zapewnienia... Język miłości jest tak bogaty, że bez problemu coś z niego wybierzesz. W finansach uważaj, by nieostrożny gest nie przepłoszył od Ciebie kontrahenta.

W relacjach prywatnych możesz czuć, że masz związane ręce. To prawda, że na otoczenie Twój wpływ jest obecnie niewielki. Wciąż jednak swobodnie dysponujesz życiem najważniejszej dla Ciebie osoby - Twoim. Nie popadaj w marazm i nie wyszukuj wymówek, by nic nie robić. W finansach czas posuchy lub pokuty dobiega końca. Przygotuj się na aktywność.

W relacjach prywatnych unikaj osób, które przez wieczne niezdecydowanie marnują Twój czas. Ci ludzie nie powiedzą "tak" lub "nie", a ich "może" trzyma Cię w jednym miejscu jak kula u nogi. I po co? Nie czyń całego świata z kogoś, dla kogo możesz być tylko opcją. W finansach trzeba będzie pokonać czyjś twardy sprzeciw, by móc realizować dalszą część planu.

W relacjach prywatnych może dojść do zawieszenia kontaktów. Ktoś nie jest w stanie podjąć decyzji ani nawet o tym poinformować. Niektóre osoby chowają głowę w piasek i w ten sposób przeczekują trudne czasy. Jest to ich sposób na skłonienie innych do zdecydowania za dwoje. W finansach piłka jest po drugiej stronie i musisz czekać cierpliwie na czyjś ruch.