Eksperci od lat alarmują, że zmiana czasu przynosi nam więcej szkody niż pożytku i negatywnie wpływa na organizm. Okazuje się, że wiosenne przestawianie zegarków jest szczególnie niekorzystne. Nie chodzi tylko o to, że w najbliższy weekend będziemy krócej spać. Wraz z przesileniem wiosennym nasz organizm podwójnie odczuwa skutki mijającej zimy - jesteśmy osłabieni, zmagamy się z niedoborem witaminy D i skutkami częstszych infekcji. To zimą i wiosną częściej cierpimy też na zaburzenia i niedobory snu. Zmiana czasu jeszcze potęguje ten efekt i przyczynia się do rozregulowania organizmu.