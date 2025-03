Bucket hat królował w latach 90., a do łask zaczął powoli wracać kilka lat temu. W przeszłości był określany mianem "kapelusza rybaka" i był kojarzony przede wszystkim ze stylem hip-hopowym.

Bucket hat wraca do łask. Tak nosi go Julia Wieniawa

Piosenkarka i aktorka postawiła na wygodny outfit, w którym czerwony bucket hat rywalizuje o palmę pierwszeństwa z białą bluzą w fantazyjny niebieski wzór . Wieniawa uzupełniła casualową stylizację jeansami z szerszymi nogawkami, torebką we wzory i okularami przeciwsłonecznymi.

Jeśli lubisz czerwień i nie przeszkadza ci, że kolor ten kradnie cała uwagę, bucket hat w stylu Julii Wieniawy z pewnością przypadnie ci do gustu. Jeśli jednak preferujesz nieco spokojniejsze tony, bez problemu znajdziesz również kapelusze w kolorze czerni, bieli, beżu, granatu czy brązu.

Z czym łączyć bucket hat? Wiosna i lato to wręcz idealny czas, by poeksperymentować z dodatkami. Oczywiście możesz postawić na modowy luz i zestawić go z bluzą, dresowym kompletem, luźnym T-shirtem i legginsami. Ale jeśli zależy ci na bardziej wyrazistym looku, zestaw oryginalny kapelusz z sukienką na ramiączkach i sneakersami.