Karta 4 Denarów.

W relacjach osobistych przemyśl dobrze, co Cię wzbogaca, zwiększa Twoją potęgę. To mogą być kontakty z osobą zamożną lub rozmowy, po których czujesz siłę, większą pewność siebie, energię do działania. Z dystansem podchodź do ludzi pytających "na co Ci to?", "a po co to robić?". W finansach możesz przygotować się lub rozpocząć budowę domu. W zdrowiu uwaga szczególnie na problemy z zaparciami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska