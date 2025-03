Karta Rycerz Denarów.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto nie ma wielkiej ochoty walczyć o miłość. Pomimo szczerych uczuć osoba ta nie nawykła do zabiegania o czyjąkolwiek uwagę, jest zdania, że prawda powinna sama się obronić. To jednak nie zawsze jest odpowiednia strategia. W finansach nie spoczywaj na laurach, motywuj innych do działania. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z nerkami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska