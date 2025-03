Niedokwasota żołądka , zwana w terminologii medycznej hipochlorhydrią, to stan, w którym organizm produkuje zbyt mało kwasu solnego w żołądku. W normalnych warunkach pH soku żołądkowego wynosi około 1-1,5, natomiast w przypadku niedokwasoty wzrasta do poziomu 4-6.

Wyróżnia się dwie główne formy tego zaburzenia. Pierwsza to hipochlorhydria, czyli częściowe ograniczenie produkcji soku żołądkowego, które jest odwracalne i ustępuje po wyeliminowaniu przyczyny. Druga forma to achlorhydria, czyli całkowity brak wydzielania kwasu solnego, co często jest stanem nieodwracalnym i wymaga długotrwałego leczenia.