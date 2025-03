Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach od 12 st. C do 16 st. C. Niższe wartości a obszarach podgórskich, tam od 10 st. C do 13 st. C - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nocą w górach i na obszarach podgórskich możliwe słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 1 st. C na północnym wschodzie do 6 st. C, natomiast 7 st. C na południu - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z IMGW.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże na zachodzie i na południu, lokalnie może przelotnie padać deszcz. W Tatrach spodziewane są opady deszczu ze śniegu i samego śniegu. Na pozostałym obszarze Polski powinno być pogodnie i sucho. Termometry wskażą od 13 st. C do 17 st. C, chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat i nad samym morzem, tam od 9 do 12 "kresek".

W niedzielę i w poniedziałek zdecydowanie więcej chmur i opady deszczu. Na Pomorzu i w górach możliwy deszcz ze śniegiem śnieg. Zrobi się również chłodniej - na wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki i w poniedziałek w ciągu dnia od 7 st. C do 11 st. C, w rejonach podgórskich i na Wybrzeżu ok. 5 st. C - wskazuje IMGW.

We wtorek i w środę prawdopodobnie będzie można liczyć na większe przejaśnienia, zrobi się cieplej. Termometry wskażą do 17 st. C, ale gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu. We czwartek na ogół dużo słońca, jedynie na północy większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu.

Nadal będzie ciepło, bowiem prognozowana temperatura maksymalna to 18 st. C. Nad samym morzem ok. 9 st. C.

Kiedy pogoda się ustabilizuje? 123RF/PICSEL

Eksperymentalna prognoza długoterminowa od kwietnia do lipca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą, eksperymentalną prognozę długoterminową na kwiecień, maj, czerwiec i lipiec. W kwietniu w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020, co oznacza, że powinno być cieplej, niż zazwyczaj o tej porze roku.

W kontekście kwietniowych opadów miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej - wskazuje IMGW. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju możliwa suma opadów powyżej normy.

W maju miesięczna temperatura powietrza prognozowana jest powyżej normy, natomiast opady powinny zawierać się w normie wieloletniej. Identyczna sytuacja powinna mieć miejsce w czerwcu.

Jeśli chodzi o lipiec, to niewykluczone, że temperatura powietrza będzie wyższa niż norma wieloletnia z okresu 1991-2020 r. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej - prognozują specjaliści z IMGW.

