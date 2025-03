Znasz to uczucie, kiedy ktoś pyta cię o zdanie, a ty odpowiadasz: "Nie wiem, jak uważasz" lub "Zróbmy tak, jak ci pasuje"? Brak decyzyjności to jedno z najczęstszych zachowań, które otoczenie odczytuje jako brak pewności siebie . Jeśli konsekwentnie unikasz podejmowania decyzji, wysyłasz komunikat, że boisz się wziąć odpowiedzialność za swoje wybory - a tym samym za swoje życie. Ludzie mogą to odbierać jako brak samodzielności i pewności w swoich działaniach .

Nie chcesz nikogo urazić, więc zgadzasz się na wszystko, nawet jeśli czujesz, że ktoś przekracza twoje granice? Problem z asertywnością to prosta droga do tego, by otoczenie zaczęło cię wykorzystywać. Osoby, które nie potrafią wyraźnie powiedzieć "nie", są często traktowane jako osoby łatwe do zmanipulowania. Brak umiejętności stawiania granic sprawia, że twoje potrzeby schodzą na dalszy plan - a to w dłuższej perspektywie obniża twoje poczucie własnej wartości.