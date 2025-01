To, że nie ma twoich bliskich obok ciebie, na wyciągniecie ręki, to nie oznacza, że są gdzieś bardzo daleko. Wręcz odwrotnie. Są obok ciebie właśnie. Wystarczy do nich napisać sms, zadzwonić czy zwyczajnie spotkać się na przysłowiową kawę. Będzie naprawdę dobrze.