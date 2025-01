Mąkę przesiej z cukrem pudrem i proszkiem do pieczenia. Dodaj masło pokrojone w małe kawałki, żółtka i łyżkę śmietany. Wszystkie składniki posiekaj nożem. Gdy zaczną się łączyć, wyrób ciasto dłońmi. Następnie uformuj w kulę i podziel na dwie części. Jedną z nich zawiń w folię aluminiową i włóż do lodówki. Drugą rozwałkuj (dopasuj do wielkości foremki), a następnie ponakłuwaj. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez kwadrans.