Zamek jest chętnie odwiedzany latem, gdy kolory drzew nasączone są zielenią, a zwiedzaniu towarzyszą promienie słońca. To również miejsce, które warto odwiedzić zimą, z wyłączeniem Spichlerza, który jest nieczynny od 1 października do 30 kwietnia. Odwiedzający mogą cieszyć się muzeum, które otwarte jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 16:00. Warto jednak pamiętać, że kasa zamykana jest o 15:20. Cena biletu normalnego to 28 zł, a ulgowego 22 zł.