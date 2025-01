Dzisiaj poświęć chwilę albo nawet dwie, na refleksję. Warto zastanowić się nad swoimi uczuciami, pragnieniami i oczekiwaniami. W pracy bądź uważny na to, co komu mówisz. Nieporozumienia mogą prowadzić do frustracji. W miłości pozwól sobie na marzenia. Może wreszcie się spełnią.