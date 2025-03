Poczujesz się dziś bardzo dobrze i nawet pozytywne wibracje czy też emocje staną się twoim udziałem. Ktoś powie dziś tobie coś bardzo miłego ale i coś, o czym długo myślałeś, czy jest to prawdą i dziś utwierdzisz się w tym, że to jest prawda i to prawda, na którą długo czekałeś.