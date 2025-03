Dostaniesz dziś informację, która wywróci do góry nogami cały twój dzień. Mimo to nie wpadaj w panikę bo i tak będzie dobrze. Po prostu to, czym miałeś zająć się od razu, będzie musiało poczekać. Ale pamiętaj też, by nie podejmować decyzji w pośpiechu ani na zasadzie, „że jakoś to będzie”.