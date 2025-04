Pożyteczny górnik. Zastanów się, zanim go wypłoszysz

Trzeba przyznać jedno: walka z kretami nie jest łatwa, ponieważ ich tryb życia utrudnia jakiekolwiek działania. Ponadto dwa razy zastanówmy się, czy chcemy stworzenia wypraszać z naszego ogrodu. Dlaczego? Choć krety niszczą trawniki i budują nieestetyczne kopce, to ich obecność może przynieść wiele dobrego. Nie dość, że napowietrzają glebę, co wpływa tylko na korzyść, to żywią się larwami, pędrakami i szkodnikami, które w sezonie wiosenno-letnim mogą ogołocić naszą działkę. Jeśli już kret wyprowadził się z działki sąsiada i zawitał to nas, to trzeba go wypłoszyć w sposób humanitarny oraz zabezpieczyć się w taki sposób, aby dobitnie wiedział, że nie jest u nas mile widziany.



Zasieki na kreta. Nie przejdzie od sąsiada

Kopce kreta zdominowały trawnik sąsiada? Oto sposób, żeby nie trafiły do ciebie 123RF/PICSEL

Czy istnieje sposób na to, aby kret nie dostał się na naszą działkę od sąsiada? Oczywiście, ale działania trzeba najlepiej wykonać wtedy, gdy zabieramy się za urządzenie ogrodu oraz decydujemy się na ogrodzenie. Wtedy wraz z wkopywaniem słupków, można dookoła wkopać poziomą siatkę, którą trzeba umieścić dookoła naszej działki. Jak głęboko powinna znajdować się pod ziemią? Z racji tego, że krety drążą tunele na głębokości do około 50 cm, to siatka powinna być wkopana głębiej, aby zwierzę nie mogło się do nas przedostać.

A co zrobić, jeśli trudno nam wkopać siatkę pionową przeciwko kretom? Można również pomyśleć nad tym, aby wkopać siatkę poziomą. Oczywiście, jej zastosowanie ma również sens przed zakładaniem ogrodu i trawnika. Wystarczy rozkopać glebę na głębokości 30 cm, położyć równomiernie siatkę przeciwko kretom, a następnie zasypać ziemią. Teraz możemy zabrać się za urządzenie ogrodu bez obaw, ze kret zniszczy nam albo trawnik, albo rabaty z kwiatami.

Siła zapachów. To odstraszy krety

Istnieją rośliny, których zapach działa odstraszająco na krety 123RF/PICSEL

Jeśli nie udało nam się zamontować żadnej siatki, trzeba wykorzystać siłę natury. Wiadomo, że krety nie należą do stworzeń z sokolim wzrokiem, ale na pewno charakteryzują się silnym węchem. Dlatego warto zasadzić dookoła ogrodzenia rośliny, które wydzielają nieprzyjemny dla kretów zapach. Co warto mieć na uwadze? Na pewno aksamitkę, czyli popularnego śmierdziuszka o nieprzyjemnej woni. Nie dość, że krety będą unikać naszego ogrodu z daleka, to na dodatek nacieszymy w ogrodzie nasze oczy, ponieważ aksamitki mają uroczy wygląd. Jeśli i na nas aksamitka działa nie za bardzo kojąco, możemy w zastępstwie posadzić bazylię, ale też inne dekoracyjne byliny bądź rośliny jednoroczne: wilczomlecz groszkowy, rącznik pospolity oraz szachownica cesarska odstraszają krety.

Kret w ogrodzie? Nie panikuj

Krety można wyprosić z ogrodu na mnóstwo sposobów 123RF/PICSEL

A co zrobić w przypadku, kiedy kret już pojawił się w naszym ogrodzie, a nie zdążyliśmy zadziałać prewencyjnie? Trzeba kreta wypłoszyć. W jaki sposób?

Dźwiękiem: dzwoneczki, puszki wbite na paliki, butelki i elektronika - wszystko to, co wydaje dźwięk, jest dozwolone, aby wypłoszyć krety z ogrodu.

Specjalistyczne środki: sklepy ogrodnicze oferują sporo specyfików, które mogą wygonić niechciany lokatorów. Zanim je zastosujemy, sprawdźmy, czy nie szkodzą np. naszym pupilom.

Pułapki żywołowne: można nabyć je w sklepach ogrodniczych. Nęcą krety, które wpadają sidła bez wyjścia i później kreta możemy wypuścić daleko poza nasz ogród albo działkę.

