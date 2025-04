Nie skupiaj się na czymś co ciebie dręczy i nie daje spokoju. Jeśli tak się dzieje to znaczy, że nie jest to dla ciebie. Swoją pozytywną energię zacznij poświęcać na sprawy, które budują i są twórcze i wnoszą do życia tylko dobro i pozytywną energię, która napędza a nie taką, która blokuje.