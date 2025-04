Gdy srebro straci swój blask, warto sięgnąć po naturalne środki. Jednym z domowych sposobów na czyszczenie biżuterii jest roztwór z sody oczyszczonej i octu . Należy rozpuścić łyżeczkę sody w szklance (250 ml) gorącej wody, dodać odrobinę octu i wymieszać, a następnie zanurzyć biżuterię na ok. 10-15 minut. Po tym czasie wystarczy przepłukać srebro wodą i osuszyć, pocierając miękką ściereczką . To prosty sposób na pozbycie się ciemnego nalotu, bez użycia specjalistycznych środków.

Czarny nalot na srebrnej biżuterii wygląda nieestetycznie, ale na szczęście nie jest trudny do usunięcia. Poza wspomnianą metodą także skutecznie można się go pozbyć za pomocą roztworu wody i kwasku cytrynowego. W tym celu można rozpuścić jedną łyżeczkę kwasku w 150 ml gorącej wody. Brudną biżuterię należy zanurzyć w przygotowanej mieszance na ok. 5 min. Po tym czasie wystarczy przepłukać i wypolerować srebro miękką ściereczką. Ostatni etap jest bardzo ważny, ponieważ sam kontakt z mieszanką nie niweluje brudu, ale znacznie ułatwia jego usunięcie.