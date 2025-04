Biały szum to dźwięk o równomiernym rozkładzie częstotliwości w słyszalnym spektrum. Oznacza to, że składa się z wielu różnych fal dźwiękowych o tej samej intensywności, przez co odbieramy go jako jednostajny i monotonny. Dzięki temu działa jak dźwiękowa "tarcza", maskując nagłe i niepożądane odgłosy, które mogą zakłócać sen lub skupienie.