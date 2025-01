Koziorożec - 2025-01-20 / 2025-01-26

Odwrócony Rycerz buław, odwrócona dwójka denarów, dwójka buław. Początek tygodnia przyniesie konieczność rozprawienia się z zaległościami. W pracy na etacie ciężko będzie Ci szło wykonywanie codziennych obowiązków, rutyna da się we znaki nawet Tobie. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą staną na wysokości zadania i poradzą sobie nawet z trudnym klientem. Jeśli zaś obecnie szukasz pracy to możesz spodziewać się zaproszeń na rozmowy. W sprawach finansowych uważaj, by zbyt dużo pieniędzy nie wydać na materię, którą tak lubisz. W weekend odpocznij w domowym zaciszu.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell