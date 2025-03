Koziorożec - 2025-03-03 / 2025-03-09

Księżyc, dziewiątka kielichów, odwrócony Diabeł. W tym tygodniu spojrzysz z innej perspektywy na niełatwe kwestie. W pracy na etacie nie daj się wciągnąć w konflikty, które tylko pogorszą twoją sytuację zawodową. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny przesadzać z zaangażowaniem w pracę dla firmy, bo może im zabraknąć czasu na życie poza nią. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny uważać na to, co obiecują potencjalnemu pracodawcy. W sprawach finansowych to dobry moment, aby postawić na oszczędzanie. W weekend odpoczniesz w domowym zaciszu.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell