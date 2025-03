Hojicha to rodzaj zielonej herbaty pochodzącej z Japonii, która różni się od tradycyjnych zielonych herbat procesem obróbki. Liście i łodyżki są prażone w wysokiej temperaturze, co nadaje herbacie charakterystyczny, ciepły brązowy kolor oraz łagodny, orzechowo-karmelowy smak z nutami dymnymi. Dzięki procesowi prażenia hojicha zawiera mniej kofeiny niż inne zielone herbaty, co czyni ją idealnym wyborem na wieczorne relaksujące chwile.