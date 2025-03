Lew - 2025-03-03 / 2025-03-09

Król denarów, szóstka kielichów, odwrócona Królowa buław. Aura tego tygodnia zapewni ci dużo energii i chęć do zmian. W pracy na etacie ostro do przodu ruszą sprawy, które były opóźnione. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą mogą poznać nowe techniki biznesowe, które poprawią ich byt. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą się denerwować brakiem odpowiedzi na ich aplikacje. Jeśli chodzi o pieniądze tego tygodnia to unikaj zbyt dużych zakupów i ostrożnie podejmuj zobowiązania finansowe. Weekend sprzyjał będzie sztuce, znajdź czas na artystyczne hobby.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell