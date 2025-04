Kiedy wypłata trzynastej emerytury? Kto dostanie przelew?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie nazywane "trzynastką", po raz kolejny trafi do milionów emerytów i rencistów w całym kraju. W 2025 roku kwota tego świadczenia wynosi 1878,91 zł brutto, co odpowiada wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca tego roku. Jest to wsparcie wypłacane niezależnie od dochodu czy stażu pracy.

ZUS rozpoczął wypłaty trzynastek, pierwsze przelewy trafiły na konta nawet 1 kwietnia 2025 roku, a beneficjentami tego terminu jest blisko 889 tysięcy osób. Środki trafiają do odbiorców zarówno za pośrednictwem przekazów pocztowych, jak i na konta bankowe, przy czym te drugie zostały zrealizowane jeszcze w marcu - 31 dnia miesiąca.

Warto zaznaczyć, że termin wypłaty "trzynastki" jest ściśle powiązany z datą standardowego świadczenia emerytalno-rentowego. Osoby, które zazwyczaj otrzymują wypłaty 1., 6., 10., 15. lub 20. dnia miesiąca, otrzymają dodatkowe świadczenie razem z kwietniową emeryturą lub rentą. W sytuacjach, gdy dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, ZUS przekazuje środki z wyprzedzeniem, by dotarły do adresata najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem.

Kto może liczyć na trzynastkę?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, prawo do "trzynastki" mają osoby, które na dzień 31 marca 2025 roku posiadały uprawnienia do jednego z długoterminowych świadczeń. Obejmuje to m.in.:

emerytury i renty z ZUS , KRUS, służb mundurowych,

renty socjalne i rodzinne,

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. matczyna emerytura),

świadczenia i zasiłki przedemerytalne,

specjalne świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Nie trzeba składać żadnego wniosku - świadczenie wypłacane jest automatycznie.

Dodatki oprócz trzynastki - co jeszcze przysługuje seniorom w kwietniu?

Choć "trzynastka" jest najgłośniejszym dodatkiem w kwietniu, to nie jedyne wsparcie, z jakiego mogą skorzystać osoby starsze.

Wyższa trzynastka przy niskich dochodach

Jeśli roczne dochody emeryta nie przekroczyły 30 tysięcy złotych, mógł on złożyć do ZUS-u druk EPD-21. Dotyczyło to głównie osób, których miesięczne świadczenia nie przekraczały 2500 zł brutto, w tym wielu emerytów. Dzięki złożeniu wspomnianego wniosku ZUS nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń, co skutkuje wyższą kwotą "na rękę" w ramach trzynastki.

Odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy

Od 1 kwietnia 2025 roku obowiązuje nowa stawka odszkodowania z ZUS za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - wynosi ona 1636 zł. Choć dotyczy wszystkich ubezpieczonych, niektórzy emeryci nadal prowadzą działalność lub dorabiają, co oznacza, że mogą być objęci tym świadczeniem.

Bon turystyczny 400+

Od 20 kwietnia 2025 roku rusza nabór wniosków w ramach programu "Podlaski Bon Turystyczny". Choć program skierowany jest głównie do mieszkańców województwa podlaskiego, seniorzy mogą również skorzystać z dofinansowania do wypoczynku - nawet do 400 zł. Liczy się kolejność zgłoszeń, a pula środków to aż 2 miliony złotych.

Dodatki pielęgnacyjne

Seniorzy powyżej 75. roku życia oraz osoby ze stwierdzoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji mogą liczyć na dodatek pielęgnacyjny, który od 1 marca 2025 roku został podniesiony i wynosi obecnie 348,22 zł miesięcznie. Wypłacany jest on niezależnie od "trzynastki".

Ulgi i dodatki dla pracujących seniorów

Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nadal pracują i nie pobierają emerytury ani renty, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. Dzięki niej przy rozliczeniu PIT nie muszą płacić podatku od przychodów do 115 528 zł rocznie. Ulga dotyczy m.in. umów o pracę, zleceń czy działalności gospodarczej, ale nie obejmuje np. umów o dzieło czy tantiem. Warunkiem jest opłacanie składek ZUS oraz złożenie oświadczenia do pracodawcy. Jeśli senior zacznie pobierać emeryturę, musi poinformować o tym pracodawcę - wtedy ulga przestaje obowiązywać.

Kiedy kolejne wypłaty "trzynastek"?

Dla osób, których terminy wypłaty przypadają na 6 i 20 kwietnia, ZUS zapewnił, że "trzynastki" trafią wcześniej - odpowiednio do 4 i do 18 kwietnia. Ma to związek z dążeniem do wypłacenia środków przed Świętami Wielkanocnymi. Dzięki temu seniorzy mogą skorzystać z dodatkowych funduszy przy okazji rodzinnych przygotowań i świątecznych wydatków.

