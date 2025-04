Pokrój żeberka na części i gotuj do miękkości. Najlepiej, by mięso łatwo odchodziło od kości,

Kapustę pokrój na małe kawałeczki i zalej 3 litrami wody. Do garnka wlej również sok z kapusty. Całość gotuj, aż będzie miękka. W międzyczasie przypraw ją kminkiem, liśćmi laurowymi, zielem angielskim i pieprzem.

Pokrój boczek w kostkę, wytop na patelni. Następnie dodaj do niego pokrojoną cebulę i smaż do zeszklenia. Całość dodaj do gotującej się kapusty.